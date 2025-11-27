Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta en Vigo contra la nueva oficina judicial que empieza en enero: «Es un desastre»

Medio centenar de funcionarios se concentran ante la Ciudad de la Justicia de Vigo convocados por Alternativas na Xustiza

Medio centenar de funcionarios se concentran ante la Ciudad de la Justicia de Vigo convocados por Alternativas na Xustiza

Medio centenar de funcionarios se concentran ante la Ciudad de la Justicia de Vigo convocados por Alternativas na Xustiza / Marta G. Brea

Marta Fontán

Marta Fontán

Medio centenar de funcionarios convocados por el sindicato Alternativas na Xustiza se concentraron esta mañana ante la Ciudad de la Justicia de Vigo para mostrar su rotunda oposición al nuevo modelo de oficina judicial que se implantará con la creación del Tribunal de Instancia de Vigo. «Es un desastre», resumió Pablo Valeiras, portavoz de dicho sindicato, que resumió que el futuro modelo echará a andar sin medir las cargas de trabajo y con el único «objetivo» de «ahorrar dinero», lo que va en detrimento de los trabajadores y «en definitiva» de los ciudadanos.

El sindicato denuncia que la nueva oficina judicial supondrá la eliminación de los 47 funcionarios de refuerzo que hay ahora en Galicia, algunos de ellos en Vigo, donde también se suprime, indican, el servicio de apoyo que funciona en la actualidad para cubrir bajas.

Pablo Valeiras, portavoz de Alternativas na Xustiza.

Pablo Valeiras, portavoz de Alternativas na Xustiza. / Marta G. Brea

La futura estructura nacerá en la ciudad olívica, puntualiza, con un solo funcionario más, la plaza que se creará en violencia de género, «insuficiente», denuncian, para dar cobertura al segundo magistrado de esta materia que empezará el 1 de enero.

En cuanto a los tres grandes servicios generales que darán forma a la oficina judicial, el de ejecución señalan que estará «infradotado», lo que supondrá «que las sentencias no se ejecuten o se tardará en darle cumplimiento».

TEMAS

