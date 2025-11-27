La Policía desarticula un narcopiso en la calle Carmen de Vigo y halla medio kilo de heroína en su punto de suministro en Gondomar

La Policía Nacional de Vigo ha desarticulado en la mañana de hoy un narcopiso en la calle Carmen, en el distrito de Traviesas de Vigo, y en paralelo, ha logrado también localizar y desmantelar el punto de suministro de varios de estos inmuebles donde se vende droga, localizado en una casa de Gondomar.

Un existoso golpe policial que, según fuentes al tanto de la operación, es fruto del "intenso trabajo que se está desarrollando para presionar y desmontar los narcopisos que operan en Vigo". Con este que acaba de desarticularse en Traviesas son ya 15 los que los agentes de la comisaría viguesa han logrado cerrar este año.

Durante el operativo policial, que se prolongó durante toda la mañana, se localizó más medio kilo de heroína en una casa de Gondomar, "lista para ser distribuida entre los puntos de menudeo". Además se encontró hachís y una importante cantidad de dinero.

En el narcopiso de la calle Carmen se confiscaron gramos de heroína que, una vez cortados, darían para suministrar unas 50 papelinas, una cantidad relevante de hachís, dinero y efectos para la manipulación de las drogas.

Resultado de varios meses de investigación, esta operación ha concluido con tres detenidos, por lo que son ya 24 los arrestados en lo que va de año relacionadas con los narcopisos. Estos últimos detenidos han quedado a disposición del Juzgado número 8.