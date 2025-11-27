Un padre afronta prisión acusado de dar una patada a su hija de 6 años
Un padre afronta una condena de 8 meses de prisión acusado de dar una «fuerte patada» en la espalda a su hija, de 6 años de edad al tiempo de estos hechos. El juicio ha sido señalado para febrero de 2026 en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo y la Fiscalía, que acusa a este hombre de un delito de maltrato en el ámbito familiar, también pide, entre otras medidas, que se le impida aproximarse a la niña durante un período de un año y ocho meses.
Los hechos se remontan al 30 de diciembre de 2023, cuando el acusado llegaba a su casa con la menor. «Abre la puerta, me cago en Dios», le dijo supuestamente, tras lo cual, según el Ministerio Público, le dio una patada en la espalda «golpeando a la menor contra la puerta de aluminio de la vivienda al tiempo que le increpaba por no ser «capaz» de abrirla. La niña no sufrió lesiones. El hombre se declaró inocente en la fase de instrucción.
