El octogenario exhibicionista de Vitrasa podrá seguir viajando en autobús

El hombre de 81 años que se exhibió sexualmente ante una menor en el autobús urbano de Vigo podrá seguir viajando en Vitrasa. Aunque la Fiscalía había solicitado inicialmente que se le prohibiera subir a estos autocares, retiró esta petición en la vista de conformidad celebrada esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo.

Finalmente, fue condenado a seis meses de prisión, que no deberá cumplir al suspenderse la ejecución de esta pena, así como, entre otras accesorias, a no acercarse a la adolescente durante un período de dos años. Si se acerca a ella o vuelve a delinquir en los próximos dos años, se le advirtió, sí deberá entrar en la cárcel.

El octogenario se tocó sus partes íntimas ante la menor y llegó a rozarle las piernas con sus pies en noviembre de 2023. La sentencia dictada in voce en la sala ya es firme.