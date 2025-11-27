Pierde el control de su coche en la subida a O Castro, daña otros tres vehículos aparcados y acaba volcando
Las ocupantes eran una madre de 41 años y su hija, de 13, que solo sufrieron heridas leves
Cerca de las tres de la tarde de este jueves, la Policía Local de Vigo recibió el aviso de que había tenido lugar un accidente de tráfico en pleno centro de la ciudad.
Una testigo dio la alerta, al ver cómo un coche había volcado en el paseo Cronista Xosé M. Álvarez Blázquez, vía que conduce al monte de O Castro. Dentro del vehículo ibam una mujer de 41 años, y su hija de 13, que resultaron heridas leves, a pesar de la espectacularidad del siniestro.
Según fuentes policiales, la conductora habría perdido el control del coche, en esa estrecha calle de dirección única, y antes de volcar, colisionó con otros vehículos aparcados. Tres de ellos se vieron afectados en el accidente.
Las víctimas tan solo sufrieron unos cortes y fueron atendidas por los servicios sanitarios que acudieron al punto del accidente, sin necesidad de ser trasladadas en ambulancia a un centro sanitario.
