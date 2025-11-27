Llega el momento de «erguerse» y correr

La Asociación Érguete celebra este domingo en la plaza pública de Vialia la novena edición de su carrera Érguete e Corre. Habrá cuatro pruebas: a las 10.00 horas la de niños nacidos entre 2013 y 2022; a las 10.55 h las bicicletas, y a las 11.00 h comenzará la carrera de 5 km y 10 km.