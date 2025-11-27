El juez archiva el caso contra el libanés que echó de su bar a clientes israelíes

«Los hechos que se denuncian se produjeron en el contexto de un conflicto por la prestación del servicio de hostelería y no se han aportado indicios bastantes de que las expresiones grabadas tuvieran por objeto promover la hostilidad hacia el pueblo judío, incitando al odio o a la realización de actos violentos contra sus miembros». Éste es el argumento clave del auto con el que el juez archiva provisionalmente la causa contra Samir Slim, el hostelero libanés que expulsó de su restaurante de Vigo a ocho turistas israelíes. El caso llegó al juzgado a través de un atestado policial centrado en un vídeo de apenas un minuto que se viralizó en redes sociales. El fin era determinar si hubo «una incitación a la hostilidad y al odio antisemita agravado por su difusión mediática», castigado con hasta 4 años de prisión, pero el instructor concluye que la conducta del investigado «tiene difícil encaje en el discurso de odio penalmente punible».

Samir mostraba ayer su satisfacción y alivio. “En un procedimiento judicial puede pasar de todo y las cosas siempre se pueden torcer. Pero afortunadamente se hizo justicia”, afirmó, adelantando que para celebrar esta victoria organizarán una fiesta el domingo por la tarde ante el restaurante de calle Areal en cuya terraza ocurrieron los hechos este verano, el Mimassa, uno de los tres que este hostelero regenta en Vigo. “Yo tenía la conciencia tranquila, lo que hice no fue un delito, ¿cómo voy a incitar al odio cuando lo que quiero es la paz?”, razona. «Esos turistas vinieron a provocar, era un grupo maleducado; el auto judicial es una victoria para todo el pueblo palestino», celebra.

La causa la llevó el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo. Samir declaró ante su titular, pero no lo hicieron los israelíes expulsados. Cuatro de ellos pudieron ser identificados, pero no fue posible citarlos «por falta de colaboración de las autoridades de Israel». Sin esos testimonios, la prueba del caso, junto al interrogatorio al hostelero, fue la del «vídeo parcial de los hechos» y la de un testigo.

El vídeo fue grabado por el investigado y, según él refirió, cometió el error de enviárselo a unos amigos del Líbano, que lo difundieron en sus redes sociales, convirtiéndose en un trend en el país y llegando a las plataformas españolas. «Estáis invitados, gracias. Fuera de aquí [...] Hijos de puta, matan gente y vienen a hacer vacaciones [...] Viva Palestina libre», dice entre otras frases el hostelero. En el vídeo se escucha también una expresión árabe, «Labbaik ya Nasrallah», traducido literalmente «estoy a tu servicio, Nasrallah» que, señala el auto, «no tiene connotación xenófoba».

Lo que declaró el hostelero fue que inicialmente desconocía la nacionalidad de los turistas y que, tras hacer el pedido, empezaron a «molestarle de malas maneras». Cuando una mujer del grupo le dijo que eran de Israel, él, contó, les contestó que no quería jaleos y que debían marcharse, empezando a grabar «porque pensó le iban a dar problemas y no le pagarían», negando relación alguna de la expulsión de los clientes «con lo que sucede en Gaza».

Con esta prueba y dado que el vídeo solo recoge parte del altercado, el juez archiva: «Lo único cierto es que, por razones que se desconocen y en apenas un par de minutos, hubo un incidente verbal entre los clientes y el dueño del restaurante por lo que nunca es descartable una motivación secundaria ajena a una intencionalidad de odio a un colectivo».