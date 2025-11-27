José Manuel Durán, O Chioleiro, niega que violase a su abuela en los años 80

Al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos el siguiente texto firmado por José Manuel Durán González, O Chioleiro:

«Es rotundamente falso el contenido de, entre otras la noticia publicada por ese periódico en formato escrito y en formato digital de fecha 2/MARZO/2024, en la que en varias ocasiones se afirmaba que había violado a mi abuela. Ese es un hecho rotundamente falso que no aparece en la Sentencia número 338 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra en una causa del año 1988, y en la resulté absuelto.

Gracias a la publicación con manifiesta falsedad de ese dato, mi vida ha empezado y en la actualidad continúa corriendo riesgo de muerte porque la desinformación ha dado lugar a una ola de odio hacia mi persona, y así tengo que vivir aislado del resto de internos en el Centro Penitenciario donde me encuentro, y bajo estricta vigilancia de funcionarios.

En fin, lo publicado por el “FARO DE VIGO” tanto en su versión escrita, como digital es absolutamente falso respecto de una supuesta “violación de mi abuela”, y resulta claramente lesivo para la dignidad del Sr. DURÁN GONZÁLEZ, cuya vida está en peligro por la difusión de tal noticia. Resulta, por tanto, que por ser falsa la noticia que se ha mencionado en este escrito, se hace necesario y es obligatorio proceder a rectificar la misma».