Inicio inminente de las obras de la futura residencia de mayores en la ETEA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció esta mañana que la próxima semana la Fundación Amancio Ortega dará el pistoletazo de salida a las obras de la futura residencia de mayores ubicada en las instalaciones de la antigua ETEA, cuyos terrenos está urbanizando desde el pasado verano el Gobierno gallego.

El equipamiento contará con 150 plazas y estará equipado con la tecnología más avanzada. Además del área residencial, habrá servicios de atención médica, peluquería, podología, salones sociales, espacios de convivencia, comedor o cocina.

«Agora toca axilizar, pisar o acelerador de todo o proceso para que esa residencia poida ser unha realidade canto antes», destacó Rueda sobre los trabajos que arrancarán de forma inminente, pero que se han dilatado en el tiempo por la falta de acuerdo entre Xunta, Concello y Zona Franca, que deben firmar un convenio negociado entre las partes para acometer la urbanización de la plaza de armas y del vial principal de la ETEA, clave para conectar la residencia a la red de servicios municipal y mejorar los accesos.

En este sentido, las conselleiras de Política Social, Fabiola García, y de Infraestruturas, María Martínez Allegue, enviaban recientemente una carta al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para rubricar el convenio. El regidor criticó las «prisas de la Xunta después de años sin hacer nada» y reiteró sus críticas al lugar escogido para construir la residencia de mayores.