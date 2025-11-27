El Gobierno vigués encargará su propia valoración del Ifevi

La concejala de Urbanismo, María José Caride, avisó ayer que el gobierno local realizará su propia valoración del Instituto Ferial de Vigo si la Xunta no acepta en el plazo de una semana la propuesta del Concello de acordar un tasador para que se lleve a cabo.

Caride insistió en la importancia de valorar las cantidades aportadas por cada administración al recinto ferial, debido a que en la actualidad el Ejecutivo gallego dispone de 9 de los 14 miembros del Patronato del Ifevi, mientras que el Ayuntamiento solo uno.

Después de que la Xunta presentase un informe de valoración, que asegura que la parte del Ayuntamiento asciende a 14,9 millones y la autonómica a algo más de 20 millones, Caride pide una nueva tasación con un profesional acordado entre ambas administraciones. «Que dejen de enredar y falsear la situación patrimonial del Ifevi», sentenció.