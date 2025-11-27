España, a la cola de Europa en cabotaje: Vigo podría ser el centro del mapa continental en bus

España se sitúa a la cola de Europa en una materia que posicionaría a Vigo en el centro del mapa continental. Desde este lunes 1 de diciembre será uno de los tres únicos países -junto a Hungría y Grecia- que no autorizan el cabotaje en las rutas de autobús internacionales. Esto permitiría que los servicios entre España y Portugal que ya tienen parada en la ciudad reforzaran las pobres conexiones por carretera con el norte de España, generando nuevas frecuencias a Asturias, Cantabria o Euskadi.

La entrada en vigor de la nueva ley croata para el transporte por carretera equipara al país balcánico con Rumanía, Portugal o Alemania, donde también se ha flexibilizado recientemente la normativa para ampliar las conexiones. Esta liberalización permitirá conectar 130 destinos en cinco rutas diferentes, un modelo que sería homologable al caso vigués. Por la intermodal de Urzáiz pasan a diario autocares desde otras ciudades de España a Oporto y Lisboa, pero ninguno de sus pasajeros puede hacer viajes nacionales.

Problemas con la normativa

La normativa 1073/09 de la Comisión Europea permite que los autobuses de rutas internacionales recojan y dejen pasajeros en trayectos dentro del mismo país, algo que solamente España, Grecia y Hungría prohiben, una práctica que se aplicaría a itinerarios de más de 100 kilómetros según la propuesta de la CNMC.

«El Gobierno de España debería de una vez por todas prestar atención a la experiencia positiva de los países de nuestro entorno y las constantes recomendaciones que hacen tanto la Comisión Europea como la CNMC. Si no el autobús de larga distancia que ya ha perdido 15 millones de pasajeros no dejara de caer frente al vehículo privado», reafirma Pastega.

«FlixBus tiene los recursos financieros y capacidad técnica para conectar Vigo a muchos otros puntos de la península ibérica, solo necesitamos que el Ministerio de Transportes aplique correctamente el reglamento europeo sobre cabotaje», afirma Pablo Pastega, vicepresidente de FlixBus para Europa Occidental. Sobre el papel la Ley de Movilidad Sostenible aprobada recientemente por el Congreso iba a revertir esta situación, pero su aplicación está todavía en duda.

Conexiones de autobús no disponibles desde Vigo / Hugo Barreiro

Rutas potenciales

«A día de hoy no existe una ruta directa entre Valencia y Vigo por mucho que nosotros quisiéramos ponerla en marcha», señala Pablo Pastega como uno de los ejemplos de una situación impensable en la aviación. El de la tercera ciudad de España es un caso paradigmático al encontrarse en un corredor que pasaría por Madrid y que beneficiaría a todas las relaciones intermedias, pero que al no estar contemplado en las concesiones establecidas durante la dictadura y que se convirtieron en inamovibles con la ley reguladora de 1987, no puede operarse. «Es arcaico y no es el mejor para la sociedad en su conjunto» añade poniendo como ejemplo que una sola empresa acapara hasta el 60% de la facturación.

«La rentabilidad de una línea no se mide por conexiones concretas, sino por la línea en su conjunto» explicaba Pastega a FARO en 2023. A las tres capitales de la Comunidad Valenciana se suman en esa «desconexión» desde Vigo destinos como Murcia, Girona, Andalucía Oriental, toda Castilla-La Mancha y otras zonas de Aragón, Extremadura y Castilla y León.

Esta apertura fomentaría la movilidad en aquellos colectivos en los que el tiempo de viaje es menos importante que el precio, «democratizando» los viajes de ocio, trabajo o regreso a casa. Jóvenes, mayores que no conducen, inmigrantes y, muy principalmente, mujeres, son los perfiles que más predominan según la compañía.