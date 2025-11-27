El dispositivo de frío municipal realizó 169 intervenciones en la última semana

El dispositivo de frío del Concello de Vigo atendió a 79 personas durante las 169 intervenciones realizadas entre el 18 y el 23 de noviembre. Así lo detalló el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien puso en valor este operativo previsto ante temperaturas inferiores a los 8 grados. En el mismo se facilitan plazas bajo techo a todas las personas que duermen de forma habitual en las calles.

El regidor avanzó que en los próximos días se reactivará de nuevo dicho protocolo ante la previsión de una nueva bajada de temperaturas.

El reparto de este realojo fue entre diferentes hostales de la ciudad (29 personas), el albergue municipal (41) y otras derivaciones al de la Fundación Santa Cruz (9), el de Dignidade (3) y otros cinco en habitaciones de emergencia. Para quienes rechazaron este ofrecimiento se activó un seguimiento a través de la unidad de calle que les proporcionó café caliente y mantas.

«Queremos que tengan el máximo de seguridad», relató Caballero sobre la labor de los técnicos municipales.

Carril bici a Alcabre

En un audio remitido a los medios detalló también los avances en el nuevo carril bici entre Alcabre y Navia que será financiado con 2,1 millones de euros de la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este proyecto creará un «corredor verde» a través de la Avenida de Europa hasta el entorno de Samil.