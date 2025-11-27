Últimas noticias hoy en directo de Vigo

El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros

Vigo es la ciudad con mayor número de viviendas en venta en Galicia: unas 1.700. Es una de las cifras que incluye la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) en un informe en el que se revela que el precio medio de la vivienda más demandada en las ciudades, de tres habitaciones y con garaje asociado, roza ya los 400.000 euros en la olívica, una cantidad al alcance de no muchos bolsillos. Extrae esta información de un análisis de las ofertas incluidas en el portal digital de Idealista, «a plataforma máis usada e con máis inmobles en Galicia».

