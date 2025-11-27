Dos de cada diez turistas nacionales que vienen a la ciudad proceden de Madrid

Vigo ha ido ganando peso en los últimos años como uno de los destinos turísticos más visitados en España. Y no solo en Navidad. La ciudad ha conseguido desestacionalizar el turismo y mantener un flujo constante de visitantes, no solo en temporada alta. Sin ir más lejos, de enero a septiembre de este 2025, es decir, un tiempo en que las luces no están encendidas salvo las primeras semanas del año, 502.517 personas procedentes de distintos puntos de la geografía nacional han llegado a la ciudad. El mayor pico se vivió en agosto, con más de 70.369 turistas, un mes en que la ocupación media de los hoteles llegó al 90%. Los establecimientos hoteleros (y también los pisos turísticos), por tanto, estuvieron prácticamente llenos durante el período de más movimiento del verano.

¿Y de dónde vienen todos esos visitantes? Más allá de los que proceden de otros puntos de Galicia (más de 260.000) el 20% de esos más de 502.517 que llegaron a la ciudad entre enero y septiembre son Madrid, lo que supone que dos de cada diez turistas que visitan Vigo vienen desde la capital y sus alrededores. Concretamente, fueron 88.442. La comunidad madrileña mantiene unas cifras muy elevadas de visitas a Vigo. En septiembre, por ejemplo, casi 10.000 personas de la capital vinieron a la ciudad olívica. Cuando se habla de turismo, además, no se trata únicamente de viajes de vacaciones.

Hay que tener en cuenta que Vigo ha ganado un peso enorme en los últimos años del conocido como turismo de negocios gracias a los numerosos congresos y grandes ferias. Y es que tal y como informó recientemente FARO, la urbe batirá este año el récord de eventos de estas características situándolo en 126, dos más que los celebrados durante 2024, con casos de éxito ya consolidados en el tiempo que sitúan a Vigo como epicentro del planeta en sus respectivas materias (es el caso de Conxemar o el Marisquiño, entre otros) o de otros que escogen Vigo para estrenar la reunión de profesionales de diferentes ámbitos.

Cataluña, Valencia, Andalucía, Castilla León y Castilla La Mancha son las otras comunidades autónomas que aportan más turistas a Vigo a lo largo del año. Por el otro lado de la balanza, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las que menos, con poco más de trescientos visitantes, todos ellos concentrados en los meses de verano.

Los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la posición de los teléfonos móviles muestran también cómo cada vez son más los canarios que deciden salir del calor veraniego de las islas para venir a Vigo. Mientras Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote acogen en julio y agosto a decenas de miles de turistas procedentes sobre todo de Reino Unido, más de 4.000 vecinos viajaron a Vigo el pasado verano buscando un mejor clima y huyendo de esas masificaciones. Es un fenómeno que va a más en los últimos años, y también sucede con Baleares. En estos casos, todos ellos llegan atraídos por playas más salvajes y para disfrutar de la gastronomía de las Rías Baixas.

A la espera de la Navidad

Hay que tener en cuenta que todas estas cifras se desbocarán a final de año al incluir la Navidad, la época de mayor afluencia turística a la ciudad desde hace años. Prácticamente durante todos los fines de semana de entre diciembre y la primera semana de enero se prevé la llegada masiva de turistas de todos los puntos de España y del mundo. El alcalde afirmó que durante la época navideña del año pasado más de seis millones de personas visitaron Vigo.

Según la web de Booking, el 97% de los alojamientos están completos para el puente de la Constitución. Apenas quedan plazas en algún hotel y en pisos turísticos. Es decir, se prevé un llenazo total en uno de los grandes fines de semana del año. Para esos días, hay turistas que reservan ya su plaza de un año para otro. Es decir, muchos que vinieron en la anterior Navidad a Vigo, cuando se fueron del hotel ya dejaron pagada una habitación para este año. El objetivo es conseguir precios más baratos al hacerlo de forma tan anticipada.