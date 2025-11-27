El CSD se reafirma con Balaídos para el Mundial 2030: «He dicho desde el minuto 1 que Vigo debe estar»

Con una moratoria para que las sedes hagan los deberes, pero con la maquinaria institucional en marcha para llegar al Mundial 2030 de la mejor forma posible. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, anunció en el Senado una próxima reunión con la FIFA para avanzar en los preparativos del evento de fútbol que España organizará junto a Portugal y Marruecos y constituir los grupos de trabajo.

«Tenemos una relación fluida con la FIFA. Vamos a reunirnos en este final de año o bien a la vuelta de Navidades para constituir los grupos de trabajo y que podamos trabajar de la mano con la Federación Española de Fútbol en los ámbitos federativos ellos y en los más estructurales nosotros con FIFA», avanzó el máximo responsable del deporte estatal.

Durante una comparecencia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado, Rodríguez Uribes recordó la creación el pasado febrero de una comisión interministerial, en la que están representados todos los ministerios vinculados la organización, que preside la ministra Pilar Alegría y las comunidades autónomas.

«Queremos que estén las ciudades que van a ser sede. He dicho desde el minuto uno que Vigo y Valencia deben estar y vamos a pelear para que estén también», reafirmó. En referencia a la segunda aspirante a ocupar el lugar de la renunciada Málaga, apuntó que «si en 2028 Valencia tiene un nuevo Mestalla de 70.000 espectadores lo lógico es que como país peleemos para que estén todas nuestras sedes en el Mundial», afirmó.

Sin avances en Riazor

La reunión de ayer entre FIFA, RFEF y las sedes elegidas hace un año se saldó sin ninguna avance en las candidaturas gallegas para acoger el evento que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. La cita, avanzada el martes por FARO, combinó la modalidad presencial en Madrid con la telemática para los miembros del organismo mundial del fútbol.

Los concejales Gonzalo Castro y Manuel Vázquez fueron los representantes de A Coruña y al término de la misma garantizaron la «viabilidad» de la candidatura de Riazor, a pesar de que en estos momentos deberían estar ya en obras y aún no han licitado siquiera el proyecto. En la reunión no hubo ningún representante vigués ni valenciano, ya que fuentes de la RFEF aseguraron que «no procede» que estén presentes Balaídos y el Nou Mestalla —o incluso el Benito Villamarín— y que se trata más de un encuentro «para retomar» las conversaciones después de un año sin apenas comunicaciones. En cualquier caso, este reencuentro permitiría «avanzar» en una inclusión de las candidaturas viguesa y valenciana.

«Estamos resolviendo la parte más importante: la financiación. Está bastante avanzada. Esperamos tenerla cerrada en un par de meses», aseguró en una entrevista en la Cadena Ser. Así, entre septiembre y diciembre de 2026 habrá «una evaluación del grado de cumplimiento de cada una de las sedes. En función de esa evaluación, se decidirá si hay que hacer ajustes o cambios», añadió el edil de Turismo.