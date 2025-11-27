Creatividad por Navidad

Se cumplen seis décadas del estreno del Concurso de Belenes, uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad. Mucho antes de que Vigo se convirtiera en una referencia internacional por su alumbrado festivo, ya respiraba espíritu navideño gracias a esta convocatoria que, año tras año, reúne alrededor de 20.000 visitantes y acumula más de 4.500 belenes hechos a mano.

Este jueves, 27 de noviembre, tuvo lugar la presentación de la muestra, que estará abierta al público desde este 28 de noviembre hasta el siete de enero, en la Sala de Exposiciones de Afundación. Cuenta con 46 belenes que participaron en el concurso, 31 en la categoría general y 15 para colectivos menores de 16 años. «Este año el jurado se ha sorprendido con recursos nunca vistos en ediciones anteriores», resalta Paloma Vela, coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación y encargada de inaugurar la exposición. Entre los más exóticos, hay uno móvil, hecho en el tambor de una lavadora y otro con placas de circuitos electrónicos.

Belén en un tambor de lavadora, reconocimiento Accésit. / FdV

En ellos se refleja la creatividad, el talento y la diversidad de los participantes: familias, particulares, colegios, residencias de mayores o asociaciones de diferentes tipos. Además de ser piezas religiosas, los belenes se convierten en un espejo de la actualidad. En los últimos años se han representado episodios tan significativos como la pandemia, el volcán de La Palma o la DANA. En esta edición, algunos trabajos incorporan referencias a los incendios que asolaron Galicia en verano. Vigo suele ser protagonista en todos ellos, con la reproducción, a pequeña escala, del Halo, el Sireno, la ría o las luces navideñas.

Primer premio / FdV.

Para celebrar el 60ª aniversario del concurso, se incorporó una selección de belenes decimonónicos del Nacimiento Tradición Peña Marín, que aporta tres piezas acompañadas de fotografías, grabados e ilustraciones de finales del siglo XIX y principios del XX, con autores como Sorolla o Lucas Villaamil. En la conmemoración estuvieron presentes Diana Rodríguez Lorenzo y Jesús M.ª Andrea Reyes, en representación de AFAGA; Lorena Vilar Sanromán, de ASPANAEX; M.ª Ángeles Miguel González, en representación de la ANPA Outeiro do Sino del CEIP San Salvador; y Conchita González Besada, veterana concursante. Todos llevan más de 14 años participando y lo que destacan es el proceso. «Solamente la satisfacción y la ilusión de mi hijo ayudándome ya mereció la pena», comenta Conchita González

Horario

Hasta el 19 de diciembre, la exposición, estará abierta todos los días de 17.00 a 20.30 horas, y los sábados, domingos y festivos también de 11.00 a 14.00 horas. Desde el 20 de diciembre al 7 de enero, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. El 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, cerrado en horario de tarde. El 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado.