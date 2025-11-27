El Concello insiste en que comunicó la desautorización del «saltamontes» a la Policía
Contesta al juzgado que informó a los agentes y a la comisión para la «prevención y vigilancia»
m. f.
El Concello de Vigo, concretamente su área de Seguridad y Movilidad, ha remitido un nuevo informe al Juzgado de Instrucción 3 en el que insiste en que comunicó a la Policía Local y a la comisión de fiestas de Matamá por correo electrónico la resolución de 1 de agosto de 2024 que desautorizaba la atracción del «saltamontes», «un medio ordinario y normalmente eficaz», sin que se produjera «ninguna otra comunicación» con los agentes municipales en relación con estos festejos.
El juzgado que investiga la muerte del joven Iván en el «saltamontes» el 3 de agosto de 2024 requirió al Ayuntamiento aclarar varias cuestiones. La de las comunicaciones con la Policía Local es una de ellas. El Ayuntamiento argumenta que su resolución declaró que la atracción «no estaba habilitada para el ejercicio de su actividad», lo que significa que «se ejercieron con medios personales propios, oportunamente y con todo rigor las facultades de comprobación de la documentación técnica presentada con la declaración responsable, cerrando el paso al automatismo legal para el ejercicio de la actividad». «No cabe ir más allá. No es posible organizar inspecciones de montaje y funcionamiento por falta de aptitud habilitante de la documentación técnica», indica.
«La actividad se realizó por el titular de forma inopinada, para cuya prevención y vigilancia se había comunicado la resolución a la Policía Local y la comisión de fiestas el 1 de agosto, un medio ordinario y normalmente eficaz», dice en este informe en el que también explica la razón por la que no hubo atracciones en las fiestas de Coia de este 2025.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- El buey irlandés se come al gallego
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia