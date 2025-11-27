La cantante viguesa Antía llega como abanderada gallega a los directos de 'La Voz' donde ya vota la audiencia

Dos semanas después de ser 'robada' por Pablo López, la viguesa Antía Pinal, hasta entonces en las filas de Sebastián Yatra, no ha vuelto a pisar el escenario de 'La Voz'. El cambio de equipo por decisión del coach malagueño le reportó el privilegio de pasar directamente a los directos del programa, y evitar así el Asalto Final, fase previa que daba una segunda oportunidad para llegar a esta recta final, ya en vivo, a otros participantes descartados.

Ahora son 16 los 'talents' que han superado todas las cribas, incluida la joven gallega, y que pelearán por ganar el programa en la fase de directos, desde este viernes 28 de noviembre, a las 22 horas.

Antía, Aroa, Nía y Ferrán son los elegidos por Pablo López para los directos de 'La Voz. / Antena 3

Natural de Vigo y estudiante de Arquitectura en A Coruña, Antía se ha hecho conocida en Galicia por su voz en las calles: era habitual verla actuar en la zona comercial de Príncipe, en Vigo, y en otras ciudades gallegas, acompañada de un pequeño equipo de sonido y un característico carrito de la compra violeta. Su actividad como cantante callejera la convirtió en un rostro familiar para vecinos y turistas antes de dar el salto a la televisión nacional.

@Disfrutarcoruna (Instagram)

Su primera gran aparición en «La Voz» llegó en las Audiciones a ciegas, emitidas el 24 de octubre, donde interpretó Confieso, de Kany García. Su actuación convenció a los coaches y la viguesa terminó formando parte del equipo de Sebastián Yatra, uno de los cuatro mentores de esta temporada junto a Malú, Mika y Pablo López, en una edición presentada de nuevo por Eva González.

Elección personal de Pablo López

En la fase de Asaltos, Antía volvió a brillar con una versión de En otra vida, de Yami Safdie. Su interpretación la situó entre las favoritas del equipo de Yatra y arrancó elogios del cantante colombiano, que destacó la «magia» y la emoción que transmitía su voz. Aquella noche resultó clave: su solidez escénica y su personalidad artística llamaron la atención de Pablo López, que aprovechó la oportunidad para robarla, tal y como permite la mecánica del concurso.

Ese movimiento estratégico ha marcado el rumbo de la gallega en el programa. Tras el Asalto Final, Antena 3 confirmaba esta semana que Antía forma parte del equipo del malagueño en la fase de directos, descrita por la propia cadena como un «equipo soñado y el más joven de la edición».

La viguesa compartirá ahora escenario en los directos con otros tres compañeros en el equipo de Pablo López, dentro de un cuadro final de 16 voces seleccionadas entre cientos de aspirantes. Serán los espectadores en casa, a través de sus votaciones en la web del programa, quien empiece a decidir desde este viernes qué artistas continúan en el talent show musical líder de la noche de los viernes, cuya nueva edición puede seguirse en Antena 3 y en la plataforma Atresplayer.

'Qué bonito volver», expresaba Antía en sus redes sociales esta semana, donde también compartió una 'storie' junto a dos compañeras del equipo de Pablo López, antes de la gala de este viernes. / @lapinal_21

Mientras lucha por convertirse en la mejor voz del país, Antía Pinal se ha consolidado ya como uno de los nombres propios gallegos de la temporada televisiva: una joven que ha pasado de cantar en la calle Príncipe a pelear en directo, ante millones de espectadores, por cumplir su sueño de vivir de la música.

Así será la gala

La noche de este viernes arrancará con una actuación muy especial. Malú cantará con los 16 talents el tema principal de ‘Sueños de libertad’, serie que emite cada tarde Antena 3. La gala continuará con las actuaciones individuales de los artistas particpantes. Durante la noche los espectadores podrán votar desde sus casas a sus favoritos de cada equipo, y cada coach podrá contar, como mínimo, con un artista en la semifinal de 'La Voz'. El resto de la mecánica se irá descubriendo a lo largo de la gala, que según la web del programa, depara sorpresas.