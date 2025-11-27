La Audiencia ordena la busca y captura de la desaparecida en Vigo

Paralelamente a la investigación policial que no ha logrado aún pistas sobre su paradero, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado una orden de busca, captura e ingreso en prisión de María L.S.G., la mujer a la que se le perdió la pista el 15 de noviembre y que motivó también una alerta de SOS Desaparecidos. El motivo de esta requisitoria es que cumple una condena en el CIS que expira en 2029, por lo que en el supuesto de que su desaparición fuese voluntaria –es una de las hipótesis que se manejan– supondría un quebrantamiento de la misma.

A esta mujer de 55 años se le perdió la pista cuando iba a coger un autobús. Los fines de semana los solía pasar en Porriño con su compañero sentimental, que fue quien presentó la denuncia de desaparición.