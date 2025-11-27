Un árbol que se enciende con donaciones para sensibilizar contra el cáncer
La iniciativa, que comenzó ayer, se ubica en Praza de Compostela
La Asociación Española contra el Cáncer de Vigo, en colaboración con el Concello, instaló ayer un árbol en la Praza de Compostela que irá encendiendo progresivamente sus luces con donaciones solidarias.
El objetivo de esta campaña es dar aliento a los que sufren la lucha contra el cáncer. Las luces se irán activando poco a poco, dependiendo del dinero que dejen vecinos y visitantes para apoyar la causa. Todo lo que se recaude se destinará a la investigación oncológica porque «o cancro é unha das enfermidades máis importantes que hai neste momento». señaló ayer el regidor. De hecho, según los datos de la AECC , en el 2024 se diagnosticaron 17 cada día, un total de 6.371 al año en la provincia de Pontevedra.
La asociación pidió el apoyo de la sociedad con el objetivo de superar el 70% de supervivencia en 2030 y atender las necesidades clínicas y no clínicas de los pacientes oncológicos y sus familias.
Durante el encendido de la primera fase del árbol situado en la Plaza de Compostela, la presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ana García, afirmaba: «esta iluminación simbólica que se vai a producir nos próximos días e semanas é unha oportunidade para visibilizar o esforzo de todos e todas contra o cancro e unir este Nadal á sociedade viguesa fronte ao cancro».
