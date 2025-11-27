Afaga creará un canal digital para apoyar y orientar a los cuidadores en tiempo real

La asociación de familias de personas con Alzhéimer, Afaga, desarrollará un canal o plataforma digital para que los cuidadores puedan recibir apoyo y orientación en tiempo real. La finalidad es llegar a mejorar la calidad de vida de las familias cuidadoras de personas con demencia y visibilizar su trabajo en una sociedad cada vez más envejecida.

Este proyecto, que lleva el nombre de «Afaga Contigo 24/7», será financiado por CINFA con una ayuda de 60.000 euros durante dos años.

Esta propuesta innovadora permitirá mantener informadas a las familias en tiempo real, generar espacios de comunicación más humanizados y garantizar que ninguna persona cuidadora sienta sola o desorientada ante la evolución de la enfermedad.

A través de la plataforma «TokApp», la asociación ofrecerá acompañamiento continuo, información útil y actualizada, apoyo emocional, buenas prácticas y una red de contacto entre familias.

A través de este canal, que estará operativo 24 horas, se dará cobertura a unas 2.000 personas cuidadoras del área sanitaria de Vigo, muchas de ellas residentes en zonas rurales de alta dispersión, donde los recursos de proximidad son escasos y este tipo de iniciativas resultan especialmente necesarias.