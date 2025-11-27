Afaga creará un canal digital para apoyar y orientar a los cuidadores en tiempo real
La plataforma, que estará operativa las 24 horas, dará cobertura a 2.000 personas del área | Conformará una red de contactos entre las familias
La asociación de familias de personas con Alzhéimer, Afaga, desarrollará un canal o plataforma digital para que los cuidadores puedan recibir apoyo y orientación en tiempo real. La finalidad es llegar a mejorar la calidad de vida de las familias cuidadoras de personas con demencia y visibilizar su trabajo en una sociedad cada vez más envejecida.
Este proyecto, que lleva el nombre de «Afaga Contigo 24/7», será financiado por CINFA con una ayuda de 60.000 euros durante dos años.
Esta propuesta innovadora permitirá mantener informadas a las familias en tiempo real, generar espacios de comunicación más humanizados y garantizar que ninguna persona cuidadora sienta sola o desorientada ante la evolución de la enfermedad.
A través de la plataforma «TokApp», la asociación ofrecerá acompañamiento continuo, información útil y actualizada, apoyo emocional, buenas prácticas y una red de contacto entre familias.
A través de este canal, que estará operativo 24 horas, se dará cobertura a unas 2.000 personas cuidadoras del área sanitaria de Vigo, muchas de ellas residentes en zonas rurales de alta dispersión, donde los recursos de proximidad son escasos y este tipo de iniciativas resultan especialmente necesarias.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- El buey irlandés se come al gallego
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia