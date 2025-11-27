17 nuevos chalecos antibalas para la Policía Local

La Policía Local contará con 17 nuevos chalecos antibalas, que se suman a los 307 ya disponibles para los agentes, según anunció el alcalde. Estos nuevos sistemas de protección se adaptan a la morfología femenina. «Queremos que la Policía Local, que cuenta con una magnífica formación, tenga la mejor seguridad posible», dijo Caballero.