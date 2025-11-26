Urbanismo relanza el contrato para las 27 pisos públicos en Esturáns
Tendrán un plazo de ejecución de 24 meses y un presupuesto de siete millones de euros
Cuando se cumple exactamente medio año desde la aprobación definitiva del nuevo PXOM -si bien su entrada en vigor fue en agosto- el Concello de Vigo intensifica sus esfuerzos para resolver la crisis residencial en la ciudad. La Xerencia Municipal de Urbanismo ha licitado este miércoles 26 de noviembre la construcción de 27 viviendas de protección en el ámbito de Esturáns.
La singularidad de este contrato radica en su formato y su impulsor, ya que será el primero gestionado directamente por la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo (EMVigo) constituida el 15 de octubre con 4,5 millones de euros de capital inicial. Además, para evitar que quede desierto nuevamente, el gobierno local ha optado por un contrato mixto para su construcción. Esta fórmula es empleada habitualmente por la Xunta de Galicia en ámbitos como el PAU de Navia
El presupuesto total es de 7.018.714,67 euros, por lo que el valor del contrato supera los 8,2 millones de euros. Su plazo de ejecución material será de 24 meses por lo que se espera que a comienzos de 2028 puedan estar listas estas viviendas.
El edificio está situado en las inmediaciones de Tomás A. Alonso y el nuevo parque de Bomberos «Sergio Sanlés» inaugurado en mayo. Constará de 27 pisos repartidos en nueve plantas de altura, además de otros tres sótanos con 39 plazas de aparcamiento y 27 trasteros
