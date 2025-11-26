Tercera avería de la semana en el ascensor de Marqués de Valterra con usuarios atrapados

A avería por día y con gente atrapada. Es el mal balance de esta semana para los usuarios del ascensor de Marqués de Valterra, que salva el desnivel de la calle con Torrecedeira y que fue una de las primeras actuaciones del programa Vigo Vertical.

El elevador ha registrado una nueva incidencia este mediodía, con la cabina detenida a medio camino y con varias personas en su interior. Es la tercera de la semana, que haya trascendido, y que ha hecho pasar un mal rato a sus usuarios, que fueron rescatados por los Bombeiros de Vigo.

Los bomberos rescataron a los atrapados en el ascensor de Marqués de Valterra tras su enésima avería. / FdV

El pasado lunes, sobre las 8.30 horas, una avería mantuvo retenidas durante más de media hora a unas cuatro personas. Y lo mismo ocurrió el martes.

Los vecinos de la zona se quejan de las habituales incidencias que afectan al elevador.