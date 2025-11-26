Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera avería de la semana en el ascensor de Marqués de Valterra con usuarios atrapados

Los vecinos de la zona critican las habituales incidencias que dejan sin servicio al elevador

Nueva avería con usuarios atrapados, esta mañana, en el ascensor de Marqués de Valterra.

R. V.

A avería por día y con gente atrapada. Es el mal balance de esta semana para los usuarios del ascensor de Marqués de Valterra, que salva el desnivel de la calle con Torrecedeira y que fue una de las primeras actuaciones del programa Vigo Vertical.

El elevador ha registrado una nueva incidencia este mediodía, con la cabina detenida a medio camino y con varias personas en su interior. Es la tercera de la semana, que haya trascendido, y que ha hecho pasar un mal rato a sus usuarios, que fueron rescatados por los Bombeiros de Vigo.

Los bomberos rescataron a los atrapados en el ascensor de Marqués de Valterra tras su enésima avería.

El pasado lunes, sobre las 8.30 horas, una avería mantuvo retenidas durante más de media hora a unas cuatro personas. Y lo mismo ocurrió el martes.

Los vecinos de la zona se quejan de las habituales incidencias que afectan al elevador.

