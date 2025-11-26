Principio de acuerdo en el caso del club de alterne de Castrelos
El juicio a tres responsables de un club ubicado en un chalé de Castrelos se aplazó a febrero. Hay un principio de acuerdo, pero aún no se materializó porque la Seguridad Social discrepa en relación con la responsabilidad civil. El caso se sigue por delito contra los derechos de los trabajadores porque estaban empleadas casi una veintena de mujeres que ejercen la prostitución sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.
