El PP exige «rigor» al gobierno local por las visitas guiadas a Pereiró

El PP local exige «rigor y transparencia» al gobierno municipal tras conocerse que la adjudicataria renunció a formalizar el contrato para acometer las visitas guiadas a Pereiró, «alegando la falta de profesionalidad del departamento de Turismo».

