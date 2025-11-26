O Berbés afianza su liderato estatal al rozar en octubre las 3.000 toneladas

El Puerto de Vigo mantiene su liderazgo estatal en descargas de pesca tras alcanzar en octubre la mejor cifra de toneladas de todo el ejercicio, 2.962, lo que le permite ampliar la distancia con A Coruña, que en el décimo mes del año se quedó en 1.702 toneladas.

Las cerca de 3.000 toneladas registradas en la lonja de O Berbés suponen un crecimiento del 22,4% respecto al mismo mes del año pasado, un alza que no evita sin embargo la bajada en el acumulado de todo 2025, ya que por primera vez desde que hay registros, O Berbés cerró el décimo mes del año por debajo de las 25.000 toneladas de pescado descargadas. Las 24.511 toneladas entre enero y octubre representan un 4,3% menos que en el mismo período de 2024.

A falta de dos meses para cerrar el ejercicio, el Puerto de Vigo supera al de A Coruña en pesca con una distancia del 5,5%, por lo que todo apunta a que O Berbés será capaz de retener otro año más la primera posición a nivel estatal.

Las estadísticas publicadas por Puertos del Estado reflejan por otro lado, como ya avanzó este periódico, que el Puerto goza de muy buena salud en otros indicadores como son el tráfico de contenedores y de vehículos o en los cruceros.

Los contenedores gestionados en la terminal de Guixar crecieron un 5,4% en lo que va de año hasta superar los 257.000 TEUS, mientras que en Bouzas se alcanzó la cifra de 554.703 automóviles, un 3,1% más que entre enero y octubre de 2024, manteniendo la segunda posición estatal solo por detrás de Barcelona. El tráfico portuario total en lo que va de año rozó los 4,6 millones de toneladas.