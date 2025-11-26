La FIFA pospone diez meses los cambios en sedes del Mundial

Sin bajas ni altas en la carrera por el Mundial 2030 hasta el próximo otoño. La reunión de ayer entre FIFA, RFEF y las sedes elegidas hace un año se saldó sin ninguna avance en las candidaturas gallegas para acoger el evento que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. La cita, avanzada el martes por FARO, combinó la modalidad presencial en Madrid con la telemática para los miembros del organismo mundial del fútbol.

Los concejales Gonzalo Castro y Manuel Vázquez fueron los representantes de A Coruña y al término de la misma garantizaron la «viabilidad» de la candidatura de Riazor, a pesar de que en estos momentos deberían estar ya en obras y aún no han licitado siquiera el proyecto. En la reunión no hubo ningún representante vigués ni valenciano, ya que fuentes de la RFEF aseguraron que «no procede» que estén presentes Balaídos y el Nou Mestalla —o incluso el Benito Villamarín— y que se trata más de un encuentro «para retomar» las conversaciones después de un año sin apenas comunicaciones. En cualquier caso, este reencuentro permitiría «avanzar» en una inclusión de las candidaturas viguesa y valenciana.

«Estamos resolviendo la parte más importante: la financiación. Está bastante avanzada. Esperamos tenerla cerrada en un par de meses», aseguró en una entrevista en la Cadena Ser. Así, entre septiembre y diciembre de 2026 habrá «una evaluación del grado de cumplimiento de cada una de las sedes. En función de esa evaluación, se decidirá si hay que hacer ajustes o cambios», añadió el edil de Turismo.

Pese al retraso sobre los plazos previstos y las rebajas en el proyecto presentado -ahora ofrecen 42.000 asientos, seis mil menos que en la candidatura- Castro rechaza seguir la senda de Málaga. «Nunca se valoró salirnos de la carrera. Esta ciudad siempre se caracterizó por abordar objetivos ambiciosos. Ser sede mundialista nos convertiría en una ciudad referencial en España, Europa y el mundo».

En términos similares de pronunció la alcaldesa, Inés Rey, al ser preguntada en la ciudad herculina sobre si seguía en pie la candidatura: «Sí, claro». Por el momento ni los socios de gobierno del BNG, ni el Partido Popular, ni el RC Deportivo, ni otros organismos que financiarán la obra como Diputación y Xunta conocen el coste final de la misma ni su calendario.

Esta moratoria repercutirá en las opciones de Balaídos, que aspira a ocupar el lugar de Málaga tras su renuncia al ser la siguiente opción mejor valorada. Ni la FIFA ni la federación presidida por Rafael Louzán han confirmado cómo se suplirá esa undécima anfitriona en nuestro país. En cualquier caso, el Concello ha iniciado los trámites de los dos colectores de aguas ante Tribuna que permitirán elevar el aforo del estadio hasta el exigido.

Puntuaciones de la RFEF para elegir las sedes del Mundial 2030 / Simón Espinosa

Visita inminente a Estados Unidos

El encuentro supone el pistoletazo de salida para unas semanas intensas en lo que a organización y protocolo en el órgano federativo se refiere. El próximo viernes 5 de diciembre se celebrará en el Kennedy Center de Washington D. C. el sorteo para la fase de grupos para el Mundial 2026, acto al que asistirá una nutrida expedición de la RFEF. Además de conocer a los rivales del combinado dirigido por Luis de la Fuente, los técnicos visitarán en los días posteriores las posibles sedes y centros de entrenamiento a utilizar durante el evento que acogerán Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. Al frente de la delegación estará el director general de la RFEF, Manuel Lalinde, quien también mantendrá encuentros con representantes de FIFA y otras organizaciones de cara al del 2030.

Se da la circunstancia de que este abogado fue el que envió un correo a los miembros del Comité Técnico el 22 de junio de 2024 —tres días antes del cambio en el que Anoeta adelantó a Balaídos— solicitando información sobre su trabajo. «De ahora en adelante la Candidatura pasa a depender directamente de Secretaria General en coordinación con Asesoría Jurídica», indicaba el entonces director de gabinete de dicho órgano ante el traspaso desde el Gabinete de Presidente. Tras la llegada de Rafael Louzán fue ascendido.

Sudamérica presiona para ampliar los equipos

Fuentes conocedoras de este ámbito insisten en la trascendencia de los movimientos previstos para estas semanas e insisten en la importancia de que Vigo esté presente en ellos. Desde Sudamérica se ha intensificado su campaña en favor de un Mundial con 64 participantes, el doble que los presentes en Qatar 2022 y 16 más que en la cita del próximo verano.

Medios chilenos reportan que la CONMEBOL registró esta semana de forma oficial esta petición en la sede neoyorquina de la FIFA, quien recibió «favorablemente» la propuesta y su presidente, Gianni Infantino, calificó la idea como positiva en el marco de una edición especial. La idea lanzada por Alejandro Domínguez en julio abriría la puerta a aumentar el número de partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, pero también en dar encaje a todas los estadios españoles.