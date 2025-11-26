Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia

Los centros de Atención Primaria de Galicia iniciaron ayer tres jornadas de huelga, al mantener su convocatoria la central CIG-Saúde y el sindicato médico O’Mega —finalmente, retiraron las suyas CSIF, CCOO, UGT y Simega—. Con un seguimiento desigual, el mayor protagonismo en los paros de la primera mañana lo tuvieron los facultativos.

La Consellería de Sanidade, sin aportar los datos absolutos, informó de que solo secundó la huelga en los centros de salud del Área Sanitaria de Vigo un 8,2% de los profesionales. Según esta misma fuente, fue el área gallega con un mayor seguimiento tras la de Santiago de Compostela y O Barbanza.

En la CIG sí han constatado un «elevado» respaldo a la huelga, especialmente, por parte del colectivo facultativo. Tachan de «abusivos» los servicios mínimos impuestos por el Gobierno gallego y denuncian que, en algunos sitios, son superiores a los de un domingo, cuando solo tendrían que garantizarse las urgencias. Atribuyen a estas cifras que se desvirtúe la realidad del seguimiento.

En algunos centros de salud el seguimiento facultativo fue muy alto, como en el de Beiramar, donde cuentan que, de siete consultas de mañana, solo atendieron los dos mínimos y otro profesional. «Los usuarios están siendo muy respetuosos al enterarse de la situación», asegura la plantilla.

En el de Rosalía de Castro, por ejemplo, de los ocho de plantilla, acudieron los tres mínimos. En Teis, de los nueve de mañana, pasó consulta solo uno, además de los tres mínimos.. En Navia, también uno y en Sárdoma, dos. De los 9 de A Doblada, tres estaban de retén, dos optaron por trabajar, dos estaban de permiso y dos hicieron huelga.

En donde se percibió menos fue en otras categorías, como el de Enfermería. De hecho, en el laboratorio de Análisis Clínicos no percibieron una bajada de las muestras que les llegan cada día de las extracciones en los centros de salud.

La CIG reconoció ayer que la propuesta final de Sanidade «recoge mejoras que llevan años reclamando», pero «no consolida una situación con perspectiva de futuro para la Primaria. Entre sus reivindicaciones está el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos.