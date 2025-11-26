Viajar por el Vigo que se lee

Coges la línea seis y llegas a Churruca, allí, Roberto Rial, personaje de Un lume azul, novela de Pedro Feijoo, acaba de denunciar un robo. No es el plano del metro, se trata de un mapa literario que invita a viajar por Vigo de otra forma: un Vigo narrado, imaginado, vivido por más de un centenar de autores que han convertido sus calles, plazas y rincones, en escenarios de ficción. Ahora, gracias a la actualización del proyecto Mapa Literario de Vigo, puede recorrerse estación a estación.

Mapa literario / FdV

Cuando la Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas lanzó la primera versión en 2018, lo hizo con el objetivo de demostrar que Vigo también se escribe. Aquella propuesta inicial - diez líneas que cruzaban la ciudad de Teis al Calvario y de Bouzas al Casco Vello- permitía reconocer el eco de la literatura en lugares cotidianos. Servía, también, como trabajo de investigación y de memoria colectiva. Vigo se refleja diferente en cada uno de los textos, algunos, muestran descripciones objetivas de su arquitectura, su economía o su pasado; otros, revelan la impresión que los autores o personajes tienen sobre sus calles y cultura.

Hoy, aquel proyecto ha dado un salto. La actualización del mapa, presentada este año, multiplica sus rutas, suma nuevas líneas: la Especial y la Circular, y recoge referencias de casi 300 obras y 156 autores. Es, posiblemente, el mayor atlas literario urbano de Galicia. Ofrecen viajes no solo por diferentes lugares, sino a través del tiempo. El Vigo de la Movida, la Batalla de Rande o la Reconquista, son algunos de los momentos a los que irá quien se embarque en la línea Especial.

Hospital Meixoeiro, zona segura en Apocalipsis Z / FdV

La nueva edición incorpora paradas inspiradas en novelas que han marcado a miles de lectores. En el Palacio de la Oliva, donde hoy se puede ir a cenar o bailar, María Oruña hizo que un misterio de El Albatros Negro comenzara a desplegarse. Donde otros pasean, Sonsoles Ónega situó escenas clave de Las hijas de la criada. La Zona Franca, el Puerto o el Hospital Meixoeiro, se convierten en las zonas seguras en la distopía de Manel Loureiro, Apocalipsis Z. Uno puede tomar cualquier camino y encontrarse con un pedazo de literatura: la imaginación de Verne envolviendo la ría, el lirismo de Álvaro Cunqueiro o la mirada de Ledicia Costas. «Nunca consegues coñecer esta cidade por completo. Sempre quedan rúas, camiños, escaleiras que xamais pisaches porque é tan fragmentaria coma inabarcable. Vigo é unha superposición de fragmentos», escribe la autora en su obra Piel de Cordero. Este mapa literario recoge esa suma de fragmentos, que juntos, forman otro Vigo.