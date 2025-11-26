Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viajar por el Vigo que se lee

La Biblioteca Municipal Xosé Neira Vilas actualiza el proyecto «Mapa Literario», con 287 novelas, 156 autores y 12 líneas diferentes en las que embarcarse

Mapa literario de Vigo, creado por la Biblioteca Xosé Neira Vilas.

Mapa literario de Vigo, creado por la Biblioteca Xosé Neira Vilas. / FdV

Malena Álvarez

Coges la línea seis y llegas a Churruca, allí, Roberto Rial, personaje de Un lume azul, novela de Pedro Feijoo, acaba de denunciar un robo. No es el plano del metro, se trata de un mapa literario que invita a viajar por Vigo de otra forma: un Vigo narrado, imaginado, vivido por más de un centenar de autores que han convertido sus calles, plazas y rincones, en escenarios de ficción. Ahora, gracias a la actualización del proyecto Mapa Literario de Vigo, puede recorrerse estación a estación.

Mapa literario

Mapa literario / FdV

Cuando la Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas lanzó la primera versión en 2018, lo hizo con el objetivo de demostrar que Vigo también se escribe. Aquella propuesta inicial - diez líneas que cruzaban la ciudad de Teis al Calvario y de Bouzas al Casco Vello- permitía reconocer el eco de la literatura en lugares cotidianos. Servía, también, como trabajo de investigación y de memoria colectiva. Vigo se refleja diferente en cada uno de los textos, algunos, muestran descripciones objetivas de su arquitectura, su economía o su pasado; otros, revelan la impresión que los autores o personajes tienen sobre sus calles y cultura.

Hoy, aquel proyecto ha dado un salto. La actualización del mapa, presentada este año, multiplica sus rutas, suma nuevas líneas: la Especial y la Circular, y recoge referencias de casi 300 obras y 156 autores. Es, posiblemente, el mayor atlas literario urbano de Galicia. Ofrecen viajes no solo por diferentes lugares, sino a través del tiempo. El Vigo de la Movida, la Batalla de Rande o la Reconquista, son algunos de los momentos a los que irá quien se embarque en la línea Especial.

Hospital Meixoeiro, zona segura en Apocalipsis Z

Hospital Meixoeiro, zona segura en Apocalipsis Z / FdV

La nueva edición incorpora paradas inspiradas en novelas que han marcado a miles de lectores. En el Palacio de la Oliva, donde hoy se puede ir a cenar o bailar, María Oruña hizo que un misterio de El Albatros Negro comenzara a desplegarse. Donde otros pasean, Sonsoles Ónega situó escenas clave de Las hijas de la criada. La Zona Franca, el Puerto o el Hospital Meixoeiro, se convierten en las zonas seguras en la distopía de Manel Loureiro, Apocalipsis Z. Uno puede tomar cualquier camino y encontrarse con un pedazo de literatura: la imaginación de Verne envolviendo la ría, el lirismo de Álvaro Cunqueiro o la mirada de Ledicia Costas. «Nunca consegues coñecer esta cidade por completo. Sempre quedan rúas, camiños, escaleiras que xamais pisaches porque é tan fragmentaria coma inabarcable. Vigo é unha superposición de fragmentos», escribe la autora en su obra Piel de Cordero. Este mapa literario recoge esa suma de fragmentos, que juntos, forman otro Vigo.

Soportales de O Berbés salen en el Albatros Negro.

Soportales de O Berbés salen en el Albatros Negro. / FdV

