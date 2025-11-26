En Japón ya saben lo que se cuece en Vigo por Navidad
De los 14 mupis que el Concello ha instalado en el país nipón, uno está instalado en la ciudad de Kawasaki, cartel que Abel Caballero ha compartido en sus redes sociales
M. C.
«La Navidad de Vigo, única en el mundo», traducido al japonés. Así luce uno de los 14 mupis instalados en el país nipón para promocionar la urbe olívica como capital planetaria de esta época festiva.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha compartido en su perfil de redes sociales una foto sacada en las calles de la ciudad de Kawasaki, donde se observa uno de los 829 carteles que este año promocionan la Navidad viguesa como destino turístico, y que, como novedad, también han empapelado el continente asiático.
Los carteles se han instalado en 35 urbes españolas (629 mupis); plazas portuguesas como Guimarães, Braga y Oporto (142 mupis en el país vecino); y entre 10 y 15, en Londres, París, Roma y Nueva York.
