«Galicia y Portugal pueden ser centros estratégicos en el sur de Europa en cuántica y fotónica»

-¿En qué consisten las tecnologías de computación neuromórfica y detección cuántica y cómo van a revolucionar la medicina?

-Explicado de forma sencilla, ambas buscan procesar la información de maneras mucho más parecidas a cómo funciona la naturaleza, utilizando mucha menos energía que las computadoras clásicas. La computación neuromórfica se inspira en nuestro cerebro. En lugar de procesar datos de forma lineal utiliza arquitecturas que imitan las redes neuronales, lo que permite a los sistemas aprender de forma extremadamente eficiente. Estamos a la vanguardia del desarrollo de plataformas fotónicas neuromórficas, pero esta tecnología aún se encuentra en su fase inicial.

La detección cuántica utiliza las leyes de la física cuántica para proporcionar dispositivos extremadamente sensibles capaces de detectar campos eléctricos y magnéticos débiles. La empleamos para caracterizar nuevos materiales y dispositivos magnéticos, así como para analizar el contexto biomédico. Estos sensores cuánticos son extremadamente biocompatibles y podemos usarlos dentro de células vivas para medir las señales magnéticas generadas por procesos biológicos como la actividad cerebral o el comportamiento eléctrico del corazón y los nervios.

Al combinar ambas tecnologías con imágenes avanzadas y nuevas muestras tridimensionales derivadas de pacientes podemos crear herramientas diagnósticas y terapéuticas más precisas, que aborden diversas propiedades físicas y químicas intracelulares y permitan el estudio de fármacos y tratamientos personalizados para cada paciente Y esto tiene el potencial de transformar la forma en que entendemos, diagnosticamos y tratamos las enfermedades.

Jana Nieder. / Cedida

-En el Workshop habló sobre magnetómetros cuánticos para aplicaciones biomédicas.

-Son dispositivos extremadamente sensibles capaces de detectar campos magnéticos muy débiles, lo que nos permite medir pequeñas señales magnéticas generadas por procesos biológicos como la actividad cerebral. Estos sensores suelen basarse en sistemas cuánticos como defectos en estado sólido, por ejemplo, en el diamante, que responden a los campos magnéticos con una precisión extraordinaria. Al monitorizar estas respuestas con luz, obtenemos información detallada sin contacto directo ni procedimientos invasivos. Mediante el uso de nanodiamantes, posicionamos el sensor cuántico en ubicaciones específicas dentro de la célula o en la membrana celula para trabajar con alta resolución espacial. Esta tecnología tiene un gran potencial para la obtención de imágenes cerebrales ultraprecisas, la detección temprana de trastornos neurológicos y la monitorización en tiempo real de la actividad bioeléctrica.

-¿En qué proyectos trabaja actualmente?

-Participamos en varios proyectos interdisciplinarios que combinan tecnología láser ultrarrápida, fotónica integrada, microscopía avanzada y detección cuántica. Entre ellos, los financiados por la Comisión Europea sobre plataformas neuromórficas (InsectNeuroNano) y sondas para la detección de la actividad cerebral (CROSSBRAIN, Diamond4Brain). Integramos enfoques de aprendizaje automático para procesar datos de imágenes complejos de forma más eficiente y extraer información significativa. En cuanto a la detección cuántica, participamos en la línea piloto de chips cuánticos DIREQT y en el nuevo consorcio Euramet. Y estamos especialmente contentos por una nueva colaboración con Gradiant que iniciaremos en 2026 dentro de un consorcio europeo que impulsará aún más el desarrollo de plataformas fotónicas integradas de alta eficiencia energética. Y también somos parte de la línea piloto APECS ChipsJU .

-Participa en el doctorado en Láser, Fotónica y Visión de las tres universidades. ¿Colabora con más instituciones gallegas?

-Es fundamental. Mantenemos colaboraciones activas con varios centros de investigación y las universidades gallegas a través del programa de doctorado, pero también dentro de la Cátedra chip Televés y la Cátedra NEXTCHIP. La estrecha colaboración fortalece nuestro ecosistema transfronterizo de ciencia e innovación, promueve el intercambio de conocimientos y nos permite abordar retos complejos a través de una amplia experiencia.

-Es importante posicionarse en este ámbito.

-Por supuesto. Las tecnologías cuánticas desempeñarán un papel fundamental en el futuro de la comunicación, la detección, la computación y la seguridad. Para Galicia y el norte de Portugal posicionarse anticipadamente es esencial para ser competitivos y relevantes en el panorama global. Invertir en esta investigación ayuda a atraer talento, estimula la innovación y fomenta la creación de industrias y startups de alto valor. También fortalece la colaboración entre el mundo académico, la industria y la administración, lo que facilita el desarrollo económico sostenible y la soberanía tecnológica. Mediante la creación de sólidos ecosistemas interregionales transfronterizos en cuántica y fotónica, Galicia y Portugal pueden convertirse en centros estratégicos en el sur de Europa para tecnologías avanzadas. Aspiramos a ser centros de innovación reconocidos.

-¿Qué papel jugará la fábrica de semiconductores fotónicos SPARC de Vigo?

-Representa un paso muy positivo y estratégico para la Eurorregión en un sector fundamental para las tecnologías de próxima generación. Contar con una infraestructura de este tipo a nivel local generará fuertes sinergias entre las instituciones de investigación y la industria, acelerando la transferencia. Contribuirá a la creación de empleo, la formación especializada y el posicionamiento de Vigo como un nodo clave en la cadena de valor europea de la fotónica y los semiconductores. Desde el INL, donde operamos una de las salas blancas de micro-nanofabricación de 8 pulgadas mejor equipadas de la región, nos interesa participar en programas avanzados de formación práctica para nuestros ingenieros o en el prototipado de dispositivos emergentes como parte de un esfuerzo colaborativo o subcontratado que es necesario antes de que los procesos entren en producción en serie. Es una oportunidad apasionante que puede fortalecer significativamente el panorama científico y económico de la región.