Últimas noticias hoy en directo de Vigo

La aeronáutica gallega se rearma para el histórico salto productivo de Airbus

La aeronáutica gallega, por volumen y empresas involucradas, es todavía un sector incipiente pese a que entre sus filas cuenta con grandes empresas como Delta Vigo y Utingal en la provincia de Pontevedra, entre otras, o Coasa (Aernnova) en la de Ourense. Lo que sí parece es que su futuro va al alza, especialmente gracias el devenir de sus clientes. Aunque la pandemia de covid hizo daño, los principales productores de aeronaves cuentan ahora con numerosos pedidos. Y entre ellos destaca Airbus, la multinacional europea que ha anunciado recientemente que «está acelerando todos sus programas de aviones comerciales» y, en concreto, está disparando la cadencia de la familia superventas A320 para llegar a las 75 aeronaves al mes en 2027.

