Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Ágatha de Santos
Galicia gana dos nuevas estrellas Michelin: Vértigo y Miguel González
El resto de restaurantes «estrellados» mantienen sus distinciones, por lo que ya suman 19, entre ellos tres «biestrellados»: Culler de Pau, Pepe Vieira y Retiro da Costiña.
Pablo Galán
Travesía de Vigo y Teixugueiras suman más vecinos que el 95% de municipios gallegos
Las cifras facilitadas por el servicio del padrón de habitantes reflejan que apenas diez calles concentran casi el 20% de vecinos inscritos en el censo de la ciudad y que solo en la más poblada, Travesía de Vigo con 10.699 personas contabilizadas, vive más gente que en 258 concellos de Galicia.
Borja Melchor
El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros
Vigo es la ciudad con mayor número de viviendas en venta en Galicia: unas 1.700. Es una de las cifras que incluye la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) en un informe en el que se revela que el precio medio de la vivienda más demandada en las ciudades, de tres habitaciones y con garaje asociado, roza ya los 400.000 euros en la olívica, una cantidad al alcance de no muchos bolsillos. Extrae esta información de un análisis de las ofertas incluidas en el portal digital de Idealista, «a plataforma máis usada e con máis inmobles en Galicia».
Marta Fontán
Veinticinco años de cárcel y privación de la patria potestad de sus dos hijos para el autor confeso del crimen machista de Baiona
A tres días del juicio y tras un primer intento fallido, el caso del crimen machista del que fue víctima Beatriz en Baiona en febrero de 2023 ante sus dos hijos de solo 6 y 9 años de edad se resolvió este viernes con una condena de conformidad. Ángel Rodríguez da Costa, exmarido de la fallecida, aceptó 25 años de prisión como autor de un delito de asesinato y otros dos de lesiones psíquicas graves en las personas de los niños.
Víctor P. Currás
Los aeropuertos del noroeste, excepto Vigo, reciben subvenciones por más de 27 millones de euros al año
La amenaza para los aeropuertos gallegos no está solo dentro de la comunidad o al sur del Miño. Más allá de la falta de coordinación entre Alvedro, Lavacolla y Peinador o el poderío de Sá Carneiro en Oporto, la oferta de las aerolíneas se ha visto afectada por la alta competitividad del resto de regiones del noroeste peninsular, donde cada año se destinan más de 27 millones de euros anuales para captar rutas, la mayoría por duplicado.
X. A. Taboada
Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
La Xunta negocia con los sindicatos el diseño final del reglamento de evaluación del rendimiento en el trabajo y ascenso profesional.
Adrián Amoedo
Uruguay ampliará la denuncia a Cardama y Aclunaga sale en defensa del astillero
El Gobierno de Uruguay da un paso más en su intento por rescindir el contrato firmado con Astilleros Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas por 82,2 millones de euros, ya en obra.
Adrián Amoedo
La aeronáutica gallega se rearma para el histórico salto productivo de Airbus
La aeronáutica gallega, por volumen y empresas involucradas, es todavía un sector incipiente pese a que entre sus filas cuenta con grandes empresas como Delta Vigo y Utingal en la provincia de Pontevedra, entre otras, o Coasa (Aernnova) en la de Ourense. Lo que sí parece es que su futuro va al alza, especialmente gracias el devenir de sus clientes. Aunque la pandemia de covid hizo daño, los principales productores de aeronaves cuentan ahora con numerosos pedidos. Y entre ellos destaca Airbus, la multinacional europea que ha anunciado recientemente que «está acelerando todos sus programas de aviones comerciales» y, en concreto, está disparando la cadencia de la familia superventas A320 para llegar a las 75 aeronaves al mes en 2027.
Sandra Penelas
El profesor de Industriales Jacobo Porteiro, tercer candidato al Rectorado de la UVigo
El catedrático de Industriales Jacobo Porteiro será el tercer aspirante al Rectorado de la UVigo y anunciará mañana oficialmente en Redeiras su candidatura.
Se presentará al frente del nuevo colectivo ConSenso y con un proyecto con el que pretende impulsar "unha renovación institucional valente, audaz e construída desde o amplo acordo de toda a comunidade universitaria".
Carlos Ponce
El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
El grupo Viqueira destinará las cuatro primeras plantas del edificio de viviendas en la villa marinera a este formato de vida comunitaria para personas de entre 25 y 40 años.
