El Concello amplía las atenciones sin cita previa en el padrón: pasarán de 10 a 60 desde el 23 de diciembre
Desde el 23 de diciembre, el Concello ampliará la atención sin cita previa para la realización de altas y cambios en el padrón municipal. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien explicó que el servicio pasa de las 10 atenciones diarias actuales a un total de 60, manteniendo igualmente la posibilidad de acudir con cita para quienes lo deseen.
