El CGPJ respalda a Vigo y permite mantener los 8 jueces instructores

La eliminación del Juzgado de Instrucción 8 de Vigo, que se hará efectiva el 31 de diciembre, puso en pie de guerra a la ciudad. Jueces, letrados judiciales, fiscales, funcionarios, abogados y procuradores al unísono mostraron su rechazo al recorte. Tan patente fue la indignación que el Ministerio de Justicia, gracias también a la intermediación del alcalde Abel Caballero, rectificó y anunció que crearía una nueva sala instructora para paliar el error cometido. Esa promesa todavía no se ha materializado, pero, para el caso de que el Gobierno no cumpliese o no lo hiciese a tiempo, los magistrados vigueses propusieron una fórmula que a efectos prácticos permitiría mantener a partir de 2026 a los mismos ocho jueces instructores que hay en la actualidad. Y esta propuesta acaba de salir adelante: tras recibir en un primer momento el apoyo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ayer tuvo el aval definitivo, el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La junta sectorial de jueces y juezas de Instrucción de la ciudad olívica se celebró el 20 de octubre. Lo que concretamente se pidió es que el actual titular de Instrucción 8 quede adscrito, a partir del 1 de enero de 2026, a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, la nueva estructura que entra en vigor en dicha fecha en el marco de la gran reforma judicial. Dicho juzgado 8 desaparece para transformarse en el segundo de Violencia sobre la Mujer: la plaza del nuevo juez de violencia de género saldrá a concurso y el que está en el 8 quedará a disposición del TSXG, lo que da viabilidad a la propuesta de los magistrados vigueses de que siga ocupando dicha plaza 8, como una especie de juez de refuerzo pero de facto como un titular más a efectos del reparto de los procedimientos y de las guardias. Además, podrá seguir con los asuntos que ya instruye, entre los que hay causas complejas o secretas.

A la espera de que se cree de forma definitiva la plaza

El acuerdo de esa junta se elevó al TSXG y, desde allí, al CGPJ. En las últimas semanas hubo malestar y preocupación por la demora en la respuesta, pero eso ha cambiado ya que el asunto, tras ser estudiado previamente por el Servicio de Personal Judicial del Poder Judicial, se introdujo en el orden del día de la Comisión Permanente de ayer, que dio su visto bueno y aprobó la fórmula ideada por Vigo para no perder instructores.

Una de las entradas al juzgado de guardia de Vigo, cuyo funcionamiento está directamente ligado a los juzgados de Instrucción. / MARTA G. BREA

Se trata, en todo caso, de una medida que nace con la vocación de ser provisional. Los magistrados esperan que el Gobierno cumpla su promesa, la de que volverá a crear la plaza número 8 de Instrucción. En junio el Ministerio de Justicia confirmó a FARO que incluiría dicha plaza en un Real Decreto que estaba en dichas fechas «en elaboración» y que saldría «en los próximos meses». Año tras año las creaciones de nuevos órganos judiciales en toda España se suelen oficializar en noviembre o diciembre, si bien en este 2025 aún no hay noticias.