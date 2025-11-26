Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG lamenta que el CIS Olimpia Valencia se trata de una «estafa»

El BNG exige que la Xunta «rectifique o seu modelo para o novo Centro Integral de Saúde (CIS) Olimpia Valencia». Advierte de que se trata de una «estafa» y de un «recorte encuberto» a pesar de «ser prometido como un reforzo na Atención Primaria».

