La Audiencia impone 30.000 euros de fianza a los albaneses de la cocaína del puerto
m. F.
En julio el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo excarceló a los presuntos narcos de la trama belga y albanesa investigados por la introducción de 1.100 kilos de cocaína por el Puerto. Lo hizo por las presuntas irregularidades formales en torno a los primeros contactos del cabecilla con un policía encubierto.
El fiscal recurrió al ver las actuaciones «válidas y legales» y al apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La Audiencia de Vigo ha ratificado la libertad provisional, pero impone a cada investigado fianza de 30.000 euros. Esta causa solo está pendiente de unas indagatorias con Holanda y Bélgica.
