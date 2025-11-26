El «Ambience» recala en Vigo en su travesía por los «tesoros de Portugal y Andalucía»
Unos 1.300 cruceristas disfrutan de la ciudad antes de regresar al puerto inglés de Tilbury
El tráfico de cruceros en el puerto de Vigo escribe este miércoles su penúltimo capítulo del mes de noviembre con la presencia del británico Ambience, en el que sus 1.300 pasajeros disfrutan en Vigo de la última escala de una travesía promocionada como «Tesoros de Portugal y Andalucía», en el que se obvia a Galicia.
El recorrido consta de 12 noches y a lo largo del mismo, el veterano crucero atracó en Leixoes, Lisboa, Málaga y Cádiz. Desde Vigo, el Ambience regresa a Tilbury donde este sábado rendirá viaje.
De 70.285 toneladas brutas y 245 metros de eslora por 32 de manga, este crucero fue inaugurado en 1991 como Regal Princess y desde 2022 integra la flota del operador británico Ambassador Cruise Line. El próximo sábado cerrará la agenda de noviembre el también británico Bolette.
