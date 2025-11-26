Adif mantiene el corte de la línea del Miño
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene el corte de la línea del Miño entre Guillarei y Arbo cuando se cumplen 10 días del descarrilamiento del tren de mercancías de Captrain. El gestor apunta que ya se retiraron todos los vagones y se está retirando la locomotora y terreno desprendido sobre la vía en As Neves. A su vez, será necesario reparar la línea antes de reanudar la circulación por este corredor, por lo que se mantiene el plan de transporte alternativo.
