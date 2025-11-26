Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adif mantiene el corte de la línea del Miño

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene el corte de la línea del Miño entre Guillarei y Arbo cuando se cumplen 10 días del descarrilamiento del tren de mercancías de Captrain. El gestor apunta que ya se retiraron todos los vagones y se está retirando la locomotora y terreno desprendido sobre la vía en As Neves. A su vez, será necesario reparar la línea antes de reanudar la circulación por este corredor, por lo que se mantiene el plan de transporte alternativo.

