Vigo acogerá una marcha antes de final de año contra la concentración de Pediatría en el ‘Olimpia Valencia’
SOS Sanidade Pública planea una manifestación en Vigo contra la concentración del servicio de Pediatría en el nuevo centro de salud Olimpia Valencia, ubicado en el edificio de los antiguos juzgados de la calle Lalín. Lo anunció ayer uno de los portavoces de la plataforma, Xesús Araújo, quien apuntó que esta protesta se llevará a cabo antes de final de año. Araújo lamentó que la apertura del nuevo complejo no solo supondrá el cierre de los ambulatorios de López Mora y de Nicolás Peña, sino también una concentración de los servicios de Pediatría de la zona de As Travesas.
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- El buey irlandés se come al gallego
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»