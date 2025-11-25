Vigo acogerá una marcha antes de final de año contra la concentración de Pediatría en el ‘Olimpia Valencia’

SOS Sanidade Pública planea una manifestación en Vigo contra la concentración del servicio de Pediatría en el nuevo centro de salud Olimpia Valencia, ubicado en el edificio de los antiguos juzgados de la calle Lalín. Lo anunció ayer uno de los portavoces de la plataforma, Xesús Araújo, quien apuntó que esta protesta se llevará a cabo antes de final de año. Araújo lamentó que la apertura del nuevo complejo no solo supondrá el cierre de los ambulatorios de López Mora y de Nicolás Peña, sino también una concentración de los servicios de Pediatría de la zona de As Travesas.