Travesía de Vigo y Teixugueiras suman más vecinos que el 95% de municipios gallegos

El callejero de Vigo es tremendamente amplio, con cerca de 1.800 vías contabilizadas en el inventario municipal. Las hay largas, cortas, anchas, estrechas, pero algunas de ellas destacan por su densidad poblacional, aportando una buena parte de los ciudadanos que nutren el padrón de Vigo, por encima de los 304.000 habitantes según los últimos datos del Concello y situado en más de 295.000 si se tienen en cuenta los registros del Instituto Nacional de Estadística, que cada año depura los datos facilitados desde Praza do Rei para evitar duplicidades o datos erróneos.

Las cifras facilitadas por el servicio del padrón de habitantes reflejan que apenas diez calles concentran casi el 20% de vecinos inscritos en el censo de la ciudad y que solo en la más poblada, Travesía de Vigo con 10.699 personas contabilizadas, vive más gente que en 258 concellos de Galicia.

Con alrededor de tres kilómetros de distancia desde el cruce de Os Choróns y la intersección con la avenida de Buenos Aires y Ángel de Lema, Travesía de Vigo es la única vía del término municipal que supera las 10.000 personas censadas, manteniendo el puesto por delante de la rúa Teixugueiras y su explosión vital desde mediados de la primera década del siglo XXI. Tras un crecimiento fulgurante, la arteria del nuevo Navia se ha estabilizado en el entorno de los 9.600 vecinos, aunque con la característicade que presenta, al tener una longitud de 1,4 kilómetros, una densidad poblacional mucho más elevada que la de Travesía de Vigo.

La suma de los censos de ambas vías arroja un resultado por encima de las 20.000 personas, lo que supone una cantidad que supera el padrón oficial del 95% de los concellos gallegos, un total de 292 de los 313 que hay en la actualidad.

Las calles más pobladas de Vigo / Hugo Barreiro

Travesía de Vigo y Teixugueiras son las dos calles con más vigueses viviendo en ellas, pero no son las únicas que presentan unos datos reseñables. Este particular podio lo completa Torrecedeira, con 5.526 vecinos contabilizados por la oficina del padrón municipal, superando por unas decenas de personas a la avenida García Barbón, que rebasa por poco la barrera de los 5.000 empadronados.

En un escalón inferior del listado de calles más pobladas facilitado por el Concello, en la horquilla entre 4.000 y 5.000, se sitúan las avenidas de Camelias, Castelao y Florida y la arteria del barrio de Teis, Sanjurjo Badía, que de las cuatro es la que presenta una concentración más elevada de vecinos al registrar 4.050 en una longitud de apenas 1.200 metros.

Por debajo de los 4.000 empadronados, pero también con datos relevantes para engordar sustancialmente el censo municipal, están la rúa Urzáiz (3.704 vecinos), Castrelos (3.496) y Ramón Nieto (3.217).

Cogiendo los datos de las seis calles más pobladas de la ciudad y sumándolos, se obtiene una cifra (39.702) que es más elevada que todos los padrones municipales de Galicia, a excepción de las siete ciudades.

Rúa Teixugueiras, con una enorme densidad poblacional. / Pablo Hernández Gamarra

Un oasis dentro de un municipio que envejece por la baja natalidad

Dos décadas después del inicio de la explosión demográfica de lo que se denominó el «nuevo Navia», un barrio creado de cero para ofrecer diferentes alternativas habitacionales estructurado alrededor de la rúa Teixugueiras, los datos demográficos de esta zona dejan un fuerte contraste con el resto del municipio, según los datos que maneja la oficina del padrón municipal.

Así, mientras el conjunto de Vigo paga el desplome de la natalidad en los últimos lustros, situándose la ciudad como una de las españolas con una menor tasa de fecundidad, en la rúa Teixugueiras, tres de cada diez empadronados tienen 20 años o menos. Ese 30% de población por debajo de las dos décadas contrasta con el 17% del global de la ciudad olívica.

La balanza cambia de lado, sin embargo, en la franja de 21 a 40 años, ya que un 20% de los vigueses está en esa horquilla, mientras que en Navia el peso de este sector cae al 13%. Casi la mitad de la población de Teixugueiras, un 47%, tiene entre 41 y 60 años, mientras que en todo Vigo el porcentaje de esta franja de edad se sitúa en el 32%.Es difícil encontrar en Navia, mientras, gente por encima de los 60 años, apenas el 8% de todos los residentes, mientras que en toda la ciudad suponen cerca del 30%.