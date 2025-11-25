Por el fin del terrorismo machista

Miles de personas se congregaron ayer en el centro de Vigo para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por primera vez en años partió una única marcha desde Vía Norte: más de 3.000 participantes de diferentes colectivos o en representación propia se unieron para decir basta al maltrato y a cualquier otra forma de ataque.

Las denuncias por violencia machista experimentaron un importante aumento en este 2025. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo registró 489 durante los primeros seis meses del año, un 25% más que en el mismo período de 2024. Además, en la provincia de Pontevedra, actualmente hay 1.930 casos activos con 1.880 víctimas.

Pedro Fernández / Edgar Melchor

Una de las asociaciones convocantes, la Rede de Mulleres Veciñais Contra Os Malos Tratos, expresó que esta cita es un canal para que la causa llegue a más gente y que este tipo de violencia sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas: este año hubo 84 feminicidios. Desde esta organización pusieron el foco en el poder judicial: «Pedimos aos xulgados que castiguen de xeito contundente todos estes delitos. Esiximos reformas lexislativas que castiguen dun xeito firme: as penas impostas non poden ser menos graves cos danos ocasionados», indicaron. Además, aunque valoraron el anteproyecto de ley aprobado en septiembre para tipificar la violencia vicaria como un delito específico en el Código Penal, también recordaron que hay obligaciones sin cumplir del Convenio de Estambul. Este acuerdo expresa que es necesario garantizar una protección efectiva, recursos suficientes y una respuesta institucional contundente. «A realidade amósanos que, unha década despois, as mulleres continúan atopándose con portas pechadas, demoras inxustificables e falta de medios», aseguran.

El sector de los cuidados

Por su parte, el colectivo Resposa Feminista centró la atención en el sector de los cuidados, especialmente en el de las trabajadoras del hogar. «É un tipo de violencia onde o patriarcado, o capitalismo e o racismo unen forzas. Denunciamos a externalización e privatización do sector», señalaron. «A violencia machista que habita os coidados maniféstase cando se desvaloriza este traballo, cando se normaliza que cobren menos, cando se lles nega descanso, protección e respecto», añadieron. En este sentido recordaron a Teresa, la trabajadora del SAF de O Porriño asesinada por un familiar de la usuaria del servicio: «O seu feminicidio é a mostra máis dura de como a violencia machista bate con forza neste colectivo. Foi consecuencia dun sistema que non coida a quen coida».

La presidenta de la Diputación en funciones, Luisa Sánchez, en un momento del acto. / FdV