Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La suerte sonríe a Vigo y reparte más de 120.000 euros gracias a dos boletos premiados en la Bonoloto

Se sellaron en sendos establecimientos de la avenida de Castrelos y de la avenida de O Freixo

Uno de los boletos premiados de la Bonoloto se selló en esta cafetería de la avenida de O Freixo, en Vigo.

Uno de los boletos premiados de la Bonoloto se selló en esta cafetería de la avenida de O Freixo, en Vigo. / Google Maps

R. V.

El sorteo de la Bonoloto de este lunes ha dejado dos premios de más de 60.000 euros en dos establecimientos de Vigo, donde se sellaron dos boletos ganadores de la Segunda Categoría (5 aciertos y un complementario).

En concreto, según informa Loterías y Apuestas del Estado, se repartieron tres segundos premios. De estos, uno fue a parar a Barcelona y los otros dos a la ciudad olívica, repartidos en dos locales situados en la Avenida de Castrelos, 116, que se corresponde en el Despacho Receptor número 87.615; y en la Avenida de O Freixo, 38, en el número 87.900. Cada uno de ellos está dotado con 60.300,52 euros.

Noticias relacionadas y más

El primer premio (al acertar los 6 números) cayó en La Carolina, en Jaén, y está dotado de más de 4,38 millones de euros.

TEMAS

Tracking Pixel Contents