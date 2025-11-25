La suerte sonríe a Vigo y reparte más de 120.000 euros gracias a dos boletos premiados en la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de este lunes ha dejado dos premios de más de 60.000 euros en dos establecimientos de Vigo, donde se sellaron dos boletos ganadores de la Segunda Categoría (5 aciertos y un complementario).

En concreto, según informa Loterías y Apuestas del Estado, se repartieron tres segundos premios. De estos, uno fue a parar a Barcelona y los otros dos a la ciudad olívica, repartidos en dos locales situados en la Avenida de Castrelos, 116, que se corresponde en el Despacho Receptor número 87.615; y en la Avenida de O Freixo, 38, en el número 87.900. Cada uno de ellos está dotado con 60.300,52 euros.

El primer premio (al acertar los 6 números) cayó en La Carolina, en Jaén, y está dotado de más de 4,38 millones de euros.