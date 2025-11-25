La San Silvestre de Vigo, «de las más lúdicas y festivas de España», anuncia el recorrido de su 20º aniversario

Los días más mágicos del año tienen también la carrera más mágica de todo el panorama atlético gallego. La San Silvestre de Vigo 2025 fue presentada oficialmente este martes en Praza do Rei por el Concello de Vigo y la Federación Galega de Atletismo. La prueba volverá a celebrarse el 31 de diciembre con el pistoletazo de salida a las 12.00 horas del mediodía desde Porta do Sol, lugar que acogerá también su meta después de 4 kilómetros de recorrido.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, apuntó como nuevo objetivo un posible «récord de participación». En su última edición hubo atletas procedentes de las 17 comunidades autónomas y ciudades extranjeras como Bucarest, París, Porto Alegre, Buenos Aires y otros pequeños municipios de Países Bajos, Italia o Portugal. En total 4.145 inscritos que supusieron una importante recuperación tras la pandemia, pero que siguen lejos de los casi 8.000 que marcaba hasta 2019 con el origen y llegada en la Praza de Compostela.

Patrocinadores y responsables municipales y federativos en la presentación de la San Silvestre de Vigo 2025 / Cedida

Recorrido con final en cuesta

Se da la circunstancia de que este año cumplirá dos décadas de vida desde que el Club Atletismo Vigo la puso en marcha en el parque de Castrelos. Pero para seguir creciendo fue necesario su traslado a la Plaza de Compostela en el año 2013, convirtiéndose la carrera y la «chocolatada» posterior en un elemento más de la Navidad viguesa durante esos años. Es por ello que el Concello apostó en 2020 por trasladarla a la nueva y peatonal Porta do Sol.

La San Silvestre de Vigo 2025 mantendrá el recorrido de su última prueba, aunque con ligeras modificaciones. Los atletas volverán a «esquivar» a lo largo de Policarpo Sanz y García Barbón los principales adornos navideños, alcanzando el primer kilómetro de recorrido antes girar a la izquierda hacia Rosalía de Castro y Serafín Avendaño. Después de «llanear» hasta el ecuador de la prueba en los jardines de Eugenio de Haz la primera subida llegará por calle Pontevedra hacia Marqués de Valladares, desde donde bajarán por calle Carral hacia la zona del Náutico.

Recorrido aproximado de la San Silvestre de Vigo, con salida y llegada en Porta do SOl / Strava

A partir de ahí comenzará la única parte exigente del recorrido con una ascensión de más de 20 metros de desnivel en el último kilómetro. Esta se hará zigzagueando a través de las calles Mestre Mateo, Teófilo Llorente hasta O Berbés, rúa Real, Méndez Núñez, plaza Eduardo Chao, rúa Alta y Elduayen. Estas tres últimas concentrarán la subida «para que la prueba presente alguna dificultad» antes de un ligero descenso hacia el kilómetro cero vigués.

La instalación de la noria gigante en la calle Colón, el Cíes Market de la Alameda y el auge de la «Tardevieja» han obligado a eliminar el tradicional paso por La Colegiata y la Praza de la Constitución en el que suponía uno de los momentos más emocionantes de la prueba.

Carácter único en Galicia y España

El delegado federativo en la ciudad, David Posada, destacó el orgullo que supone organizarla por tercera vez consecutiva y reivindicó su singularidad como «la más participativa de Galicia así como de lo más lúdica y festiva de las que hay en en España». El exatleta y ahora dirigente explicó que «ya hay muchas carreras durante el año y esta es una un evento diferente en la que en el que toda la ciudad se vuelca», dejando atrás el carácter competitivo de las de Pontevedra o Vallecas.

Y es que en el caso vigués los disfraces, pelucas y accesorios son los principales protagonistas. Como viene siendo habitual habrá nueve galardones repartidos en las tres categorías: mejor disfraz de niños, de adultos y de grupos. La entrega de estos obsequios -que incluyen cestas de Navidad y material deportivo- será en el árbol de Navidad a la conclusión de la prueba.

Inscripción solidaria y gratuita

El evento cuenta con inscripción gratuita en la web municipal y la plataforma Carreiras Galegas y estará abierto desde este martes 25 de noviembre mismo hasta el 28 de diciembre. El día de la prueba no se admitirán inscripciones. El participante inscrito y con dorsal estará cubierto por un seguro.

Para incentivar la participación solidaria, la organización obsequiará con un regalo conmemorativo a los 3.000 primeros participantes que entreguen alimentos no perecederos en las carpas del Banco de Alimentos. La donación podrá realizar el martes 31 de 10:00 a 11:50 horas en las carpas habilitadas en Praza da Princesa. La recogida de dorsales se efectuará esta vez en El Corte Inglés ubicado en la calle Gran Vía. Se podrá realizar el martes 30 de diciembre de 10 a 22 horas y el propio día de la carrera entre las 10 y las 11 horas.