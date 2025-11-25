Ribera Povisa hace indefinidos a 22 técnicos de enfermería

El hospital Ribera Povisa ha hecho indefinidos a 22 técnicos de distintas categorías profesionales dentro del equipo de enfermería. Para comunicar la decisión, el centro organizó una reunión en el salón de actos con la presencia de la directora gerente, la doctora Ángela Guerra; la directora de Enfermería, Cristina Serra, y el director de Gestión de Personas, Francisco Susavila. Ribera Povisa supera el 90% de contrataciones indefinidas del global de su plantilla.