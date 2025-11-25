Las Rías Baixas asaltan la Gran Vía madrileña

El diputado de Turismo Rías Baixas, Jesús Vázquez Almuíña, presentó ayer en el Teatro Capitol de Madrid la campaña ‘Cando volves?’ de la Diputación en un acto en el que también participó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Esta campaña busca la desestacionalización y la descentralización del turismo en las Rías Baixas.

Durante toda la semana, el anuncio se proyectará en la Gran Vía de Madrid cerca de 2.000 veces para atraer a los viandantes de uno de los principales emisores de turistas para la zona. Según la Diputación, la elección de este momento para emitir el anuncio coincide con «un momento del año en el que el interés general por realizar viajes o escapadas cortas comienza a incrementarse».

Vázquez Almuíña explicó que con esta iniciativa buscan «alcanzar una gran notoriedad, y para eso no podíamos haber escogido otro lugar que no fuera este enclave emblemático de la ciudad como es la Gran Vía, una de las arterias principales, más transitadas y más reconocidas de la capital del país».

El anuncio de la campaña se emitirá cerca de 2.000 veces entre las 7 de la mañana y la 1 de la madrugada, con especial intensidad en la jornada de este lunes, y la Diputación lanza una estimación de más de un millón de impactos potenciales.