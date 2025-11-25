Revocan el cese de una orden de protección a una mujer cuya expareja trepó al tejado de su casa en Vigo

Una vecina de Vigo ha conseguido que, por el momento, se valore la reactivación de una orden de protección sobre su expareja que un juzgado de la ciudad le retiró el pasado mes de julio. Esta medida había sido decretada tan solo unos meses antes, en enero, tras la aparición del hombre en el tejado de la casa de la víctima mientras permanecía con su hijo menor de edad en el interior de la vivienda.

La Audiencia Provincial de Pontevedra insta a reabrir este procedimiento tras valorar «suficientes indicios», según se refleja en su auto, emitido recientemente. El varón mantiene pendiente, de hecho, otro procedimiento penal de violencia de género. Con todo, la Sala relata en su escrito su incapacidad para determinar «la procedencia o improcedencia» de reactivar la orden de protección al no poder comprobar si actualmente existe riesgo para la víctima de violencia de género. El abogado de la víctima alegó en su manifiesto que todavía se mantiene la «situación objetiva de riesgo» para su patrocinada.

De este modo, la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la víctima contra la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo. Este último órgano basó su decisión en que el varón no había cometido ninguna infracción penal, ya que no había llegado a adentrarse en la casa (a pesar de haberlo intentado, estaban las ventanas cerradas) ni existido agresión ni interacción entre las partes.

La madre y el niño abandonaron corriendo el domicilio tras percatarse de su presencia y el hombre, que reconoció lo sucedido, acabó siendo capturado 'in situ' y detenido por dos agentes de la Policía Nacional.

El Ministerio Fiscal se sumó igualmente a esta impugnación y tildó los hechos como constitutivos de un delito de coacciones leves, aunque no de allanamiento de morada, «por el temor que sintieron» madre e hijo «al ver a su expareja subido en el tejadillo de la casa para intentar penetrar en la vivienda».

La resolución dictada por la Sala es firme y no cabe recurso.