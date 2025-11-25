Principio de acuerdo en el caso del club de alterne de Castrelos

El juicio contra tres responsables de un club de alterne ubicado en un chalé de Castrelos se suspendió esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Aunque hay un principio de acuerdo que se iba a materializar este martes, finalmente no fue posible porque la Tesorería General de la Seguridad Social discrepó de las cuantías inicialmente establecidas, por lo que la vista se aplazó al 10 de febrero para concretar dicho extremo de la responsabilidad civil.

La causa se sigue por delito contra los derechos de los trabajadores contra dos socios y un encargado del club por tener empleadas a casi una veintena de mujeres que ejercen la prostitución sin tenerlas dadas de alta en la Seguridad Social.

La irregularidad se descubrió en dos visitas conjuntas realizadas por la Inspección Laboral y la Policía Nacional.

La mayoría de las mujeres que estaban allí eran originarias de Colombia, pero también había mujeres de otras nacionalidades, como brasileñas o dominicanas.