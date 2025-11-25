Principio de acuerdo en el caso del club de alterne de Castrelos
El juicio se pospuso a febrero a la espera de concretar la indemnización a la Seguridad Social
El juicio contra tres responsables de un club de alterne ubicado en un chalé de Castrelos se suspendió esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Aunque hay un principio de acuerdo que se iba a materializar este martes, finalmente no fue posible porque la Tesorería General de la Seguridad Social discrepó de las cuantías inicialmente establecidas, por lo que la vista se aplazó al 10 de febrero para concretar dicho extremo de la responsabilidad civil.
La causa se sigue por delito contra los derechos de los trabajadores contra dos socios y un encargado del club por tener empleadas a casi una veintena de mujeres que ejercen la prostitución sin tenerlas dadas de alta en la Seguridad Social.
La irregularidad se descubrió en dos visitas conjuntas realizadas por la Inspección Laboral y la Policía Nacional.
La mayoría de las mujeres que estaban allí eran originarias de Colombia, pero también había mujeres de otras nacionalidades, como brasileñas o dominicanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El buey irlandés se come al gallego
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Caballero, sobre el Ifevi: «El conselleiro acaba de confesar que querían estafar a Vigo»