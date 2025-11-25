Si sufre maltrato, estos son los lugares en los que pedir ayuda en Vigo

Si es una persona que sufre violencia machista, o si lo sospecha pero no lo identifica, debe saber que hay una serie de recursos en la ciudad a los que acudir o llamar. Son confidenciales, de acceso gratuito, no hay que pedir cita previa y cuentan con profesionales de diferentes ámbitos preparadas para ayudarle a salir sea cual sea su circunstancia. También reciben a familiares o amigos de las víctimas y sirven como punto informativo.

El Centro de Información de los Derechos de la Mujer (CIM), en la calle Romil número 20, es el principal recurso que tiene el Concello para una primera asistencia a las víctimas. Cuentan con una abogada, una trabajadora social y dos psicólogas. Abren por las mañanas, de 9,30 horas a 14,30 horas y los jueves también por la tarde. Además se les puede llamar al 986 29 39 63.

En horario más amplio, está la Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos, operativa de 9 a 21 horas ininterrumpidamente. Su directora, Charo Otero, explica que trabajan con una trabajadora social, dos psicólogas -una de ellas clínica-, una integradora laboral y una administrativa.

Cuando alguien llega a su centro, en la calle Oliva número 12, o llama al 986 22 23 28, puede recibir ayuda psicológica, jurídica u orientación sobre cómo proceder. Además, colaboran con el CIM y la policía y hacen servicio de acompañamiento: no dejan solas a las mujeres que van a poner una denuncia al juzgado, al centro de salud o a recoger enseres en sus casas, entre otras circunstancias que se puedan dar en el proceso.

Otro de sus servicios al que se puede acceder es la terapia grupal: «Es de lo más importante. Las mujeres se sienten arropadas, acompañadas y no piensan que son las únicas viviendo su situación», dice Otero. «Allí se dan cuenta que es un problema enorme que afecta a todas sin distinción de clases ni de nada. Se sienten reconocidas», añade.

Recabar pruebas

Además de víctimas de violencia machista que padecen ataques físicos, hay muchas que sufren maltrato psicológico. «A veces es más difícil demostrarlo. Les recomendamos que hagan grabaciones», indica Otero. Con todo, recuerda que las denuncias falsas no llegan ni al 0,1%.

Un gran número de las que padecen esta lacra son mujeres jóvenes. La directora de la Rede de Mulleres advierte de ciertas conductas: «Te controlan el móvil porque te quieren mucho, vigilan tus salidas, tu vestimenta... Es algo que aún ocurre. Vienen padres desesperados porque no saben qué hacer».

En esta asociación registraron 3.200 atenciones el año pasado y este 2025 están teniendo una media de 250 al mes.

Alojamientos

Las mujeres que escapan de una situación de maltrato pueden optar a ayudas económicas, atención domiciliaria para el cuidado de los niños y a vivir hasta un año en una de las tres casas de la Rede municipal de vivendas de protección o en el Centro de Emerxencia para mulleres vítimas de violencia de xénero.

Además de estas posibilidades, también hay ayuda al otro lado del teléfono, en el 016 (para víctimas de violencia), en el 112 (emergencias), en el 091 (Policía Nacional) o en el 116111 (número de atención al menor).