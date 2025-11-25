Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se oculta bajo un coche tras robar en un local de Vigo

La Policía Nacional de Vigo detuvo a un varón que fue sorprendido «in fraganti» después de robar en el interior de un local hostelero del centro de la ciudad, y que fue interceptado a pesar de haber emprendido la huida y de haber tratado de esconderse. Trató de ocultarse debajo e un coche pero fue finalmente localizado.

